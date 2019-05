Amicaux : La Mauritanie jouera Madagascar et le BÃ©nin

FFRIM - Le programme des Mourabitounes a été établi. Afin de préparer la CAN « Égypte 2019 », le groupe de Corentin Martins disputera deux matchs amicaux à Marrakech.



L’équipe nationale de Mauritanie fera son entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 le lundi 24 juin contre le Mali au stade de Suez. Une enceinte dans laquelle elle disputera les deux autres rencontres face à l’Angola (samedi 29 juin) et la Tunisie (mardi 2 juillet), comptant pour le groupe E.



Le sélectionneur national, Corentin Martins, a dévoilé lundi la programme de préparation de son groupe à l’occasion de la publication de la liste des vingt-trois joueurs retenus pour la compétition.



Les Mourabitounes débuteront officiellement par un stage à Nouakchott le samedi 1er juin. Les entraînements de la sélection vont se dérouler en nocturne au stade olympique de la capitale, qui va enfin ouvrir ses portes après presque deux ans de travaux de rénovation.



La préparation va se poursuivre à partir du 8 juin au Maroc, plus précisément dans la ville de Marrakech, où les partenaires d’Abdoul Ba auront droit à deux rencontres amicales. Le vendredi 14 juin face à Madagascar et le mardi 18 juin contre le Bénin.



Cette phase de préparation en terre marocaine prendra fin le 19 juin, date à laquelle les Mourabitounes rallieront l’Égypte, pour prendre part à la trente-deuxième édition de la CAN, la toute première de leur histoire.













