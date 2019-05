Mali : plus de 3 millions de personnes menacÃ©es par lâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire

Sahara Médias - Le premier ministre malien Boubou Cissé a déclaré vendredi que la situation alimentaire dans son pays était inquiétante, particulièrement dans les régions du nord et du centre, précisant que 16,7% de la population, soit près de 3.250.000 personnes sont victimes d’insécurité alimentaire.



Le premier ministre malien qui s’exprimait lors d’une réunion du conseil pour la sécurité alimentaire malien à Bamako, cité par l’agence de presse officielle, a dit que parmi ces 16,7% 24.000 avaient besoin d’un appui alimentaire urgent.



Pour le premier ministre malien la situation alimentaire au Mali demeurait une source d’inquiétude, particulièrement dans le nord et le centre, Tombouctou, Gao et Mopti, à cause du déficit alimentaire, de l’insécurité et la propagation des maladies liées à la mauvaise hygiène dans certaines régions.



Le premier ministre malien a ajouté que les souffrances se sont accrues dans les régions de Gao, Tombouctou, Ménaka, Ségou et le district de Bamako où la moyenne de l’insécurité alimentaire cruciale est arrivée à la limite de celle définie par l’organisation mondiale de la santé.



Il a ajouté que 550.000 personnes souffrent actuellement et ont besoin d’aides alimentaires urgentes gratuites au cours des trois prochains mois.









