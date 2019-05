Grande Bretagne : Theresa May annonce sa dÃ©mission

Linfodrome - La Première ministre britannique Theresa May a annoncé sa démission ce vendredi 24 mai 2019, usée par l'interminable casse-tête du Brexit qu'elle n'a pas su mettre en œuvre, rapporte LCI. La Première ministre britannique Theresa May a rendu le tablier ce vendredi.



La dirigeante n'est pas parvenue à rallier derrière sa vision de la sortie de l'UE une classe politique profondément divisée sur la question, à l'image de la société britannique.



On se souvient qu'elle avait pris la tête de l'exécutif en juillet 2016, peu après que les Britanniques eurent voté à 52% en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016.



L'accord de divorce qu'elle a négocié avec Bruxelles a été rejeté à trois reprises par les députés, ce qui a contraint l'exécutif à repousser au 31 octobre au plus tard le Brexit, alors qu'il était initialement prévu le 29 mars, et à organiser les élections européennes en catastrophe.



Mardi, elle a présenté un plan de la «dernière chance» prévoyant une série de compromis pour tenter de convaincre les parlementaires.



Theresa May, 62 ans, quittera la tête du parti conservateur le 7 juin, précise The Guardian. Le processus de sélection d'un nouveau leader commencera la semaine prochaine. L'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, champion des Brexiters, fait partie des favoris pour la remplacer.



Jonas BAIKEH









