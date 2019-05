Coupe du PrÃ©sident : SNIM-KÃ©dia en finale ce samedi

RIM Sport - La SNIM et la Kédia ont rendez-vous ce samedi soir (22h30) à Nouakchott pour la finale de la Coupe du Président.



Qui pour succéder au FC Nouadhibou ? Détenteur du trophée depuis 2017, le club Orange n’aura pas l’occasion de défendre son titre cette année, la faute à une élimination au stade des huitièmes de finale par l’ASC Kédia. Après avoir sorti tour à tour Nouadhibou, la Jeunesse d’El Mina et les Nouakchott King’s, la formation de Zouerate affrontera en finale l’ASC SNIM, ce samedi à 22h30 au stade Cheikha Boïdiya.



La Kédia dirigée par Amadou Niang pourrait être considérée comme favorite dans ce derby entre clubs du nord de la Mauritanie.



Mané par le gardien international mauritanien, Namori Diaw, les zoueratois ont terminé troisièmes au classement de la Super D1 après un très beau parcours. Ils partent donc naturellement avec la faveur des pronostics, mais sur le papier seulement...



Puisque de son côté, la SNIM a de solides arguments pour créer une retentissante surprise. Malgré une saison difficile en championnat qui les a vu sauver leur place parmi l'Élite dans les toutes dernières journées, Baboye Bocoum et ses partenaires rêvent de décrocher un trophée qui fuit le club de la Cité minière depuis plus de deux décennies.



Du spectacle en perspective pour la finale de la Coupe du Président 2019.



Source : FFRIM









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité