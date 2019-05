KANE Hamidou Baba reÃ§oit une dÃ©lÃ©gation de lâ€™Union EuropÃ©enne

CVE - Ce jeudi 23 Mai 2019, le candidat de la coalition vivre ensemble, Dr KANE Hamidou Baba a reçu une délégation des Ambassadeurs des états membres de l'Union Européenne à la salle polyvalente de la CASE.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les acteurs politiques et l'Union Européenne et d’information sur les programmes respectifs des candidats.



Le candidat, KANE Hamidou Baba a, à cet effet, décliné son programme qui s’articule autour de quatre axes majeurs. Il s’agit essentiellement de : l’unité nationale et la cohésion sociale, l’ancrage de la démocratie, le respect scrupuleux des droits humains et le développement économique et social dans l’équité.



Nouakchott, le 24 mai 2019



Commission com CVE









