Lettre du PrÃ©sident du Cadre de Concertation des RescapÃ©s (CCR EUROPE), Mr SoumarÃ© Abdoul Aziz

Avomm - Ensemble, nous avons écrit une belle page de l'histoire de la lutte commune en ce dimanche 19 Mai 2019. Ne boudons pas notre joie.



Une aube nouvelle se lève. Rien ni personne n'empêchera l'éclairage de la vérité sur les pages ignominieuses du génocide. La justice des hommes passera. Inéluctablement. En attendant celle de ALLAH S.W.T.



Nous devons cette étape à des initiatives individuelles et collective liées à la noble cause de défense des droits de l'Homme, Reconnaissance et gratitude à eux.



Trois décennies d'âpres combats, de refus de la fatalité, de la compromission se sont écoulées. Trente longues années à compter et à pleurer nos Martyrs, à évoquer une jeunesse fauchée par des êtres devenus du jour au lendemain des loups pour eux.



On se posera la question--à juste raison--du pourquoi de l'insuccès à nous rassembler, à parler d'une même voix, à agir dans un élan victorieux. A cela, plusieurs explications certainement mais une seule, majeure, retiendra notre intérêt : l'absence cruelle d'unité. !



Plus de trois millie de soldats, parqués en des camps de la mort, au-delà d'un semestre, de Azlat à Bir Moghreïn en déviant par Inal. Humiliés, avilis, torturés et assassinés à grande échelle dans la sombre nuit du génocide voulu par Maouya Ould Sid'Ahmed Taya, ses âmes damnées et encore aujourd'hui perpétuée par le système négationniste de Mohamed Ould Abdel Aziz et dont les miraculés ne parvenaient à s'entendre autour de l'essentiel



Nous , Rescapés des bagnes du racisme d'état vivants en Europe, avons, en ce jour historique, scellé une unité désormais indéfectible.



Nous en faisons serment sur la mémoire impérissable de nos Martyrs tombés,victimes INNOCENTES de la haine raciste et fratricide.



Seuls le triomphe de la Vérité, la rigueur de la Justice et le devoir de Réparation éteindront la lutte.



Ceci n'est pas une prière. Non plus une demande. Mais une exigence fondamentale.



Les organisations de défense des droits de victimes parlent désormais d'une même voix. Un corps commun portera le combat contre ce pouvoir de sinistre réputation jusqu'à la reconquête absolue des droits engloutis.



Il se nomme Cadre de concertation des Rescapés en Europe. Il oeuvrera sans concession et sans relâche pour une totale citoyenneté.



Le soleil de Mauritanie brillera à nouveau pour tous ses enfants, sans exclusive.



Un appel fraternel est lancé aux organisations de l'Intérieur pour reprendre le flambeau de la noble bataille qu'elles ont engagé depuis tant d'années avec courage, constance et détermination.



Livrons en commun la mère des engagements contre le seul adversaire qui soit, qui vaille, les tenants du système raciste et criminel, attachés à nous reléguer en des combats d'arrière garde



Pour que nos Martyrs reposent dans la paix éternelle de Firdaws. Que les Veuves fassent enfin leur deuil et que les Orphelins portent avec fierté le souvenir de Héros partis à la fleur de l'âge.



Bon Ramadan à vos familles et à la Umah Islamiyaa et que le SEIGNEUR agrée nos dévotions.



Aamiin



Ensemble, nous terrasserons la bête immonde.



Paris, le 23 Mai 2019

Pour le CCR EUROPE

Le Président,



Abdoul Aziz SOUMARÉ









