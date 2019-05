PrÃ©sidentielle 2019 : Le candidat Ould Boubacar rencontre les ambassadeurs de l'Union EuropÃ©enne

Alakhbar - Le candidat à l’élection présidentielle de juin prochain Sidi Mohamed Ould Boubacar a tenu vendredi 24 mai courant, une réunion avec les Ambassadeurs européens accrédités à Nouakchott.



Il s’agit de l’Ambassadeur Chef de la Délégation de l’Union Européenne à Nouakchott et des Ambassadeurs allemand, espagnol et français. Les deux parties se sont concertées à cette occasion sur les préparatifs en cours des élections prévues le 22 juin prochain.



La rencontre s’est déroulée en présence des ex-ministres Diop Abdoul Hamatt et Mohamed Ould Maaouiya et de l’ancien Ambassadeur Bilal Ould Werzeg. Les diplomates européens ont entrepris depuis quelques jours des rencontres avec les candidats à l’élection présidentielle mauritanienne.



