Un candidat accuse le pouvoir dâ€™empÃªcher le vote de la diaspora

Essahraa - Le candidat à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 Mohamed Ould Maouloud a accusé le pouvoir mauritanien d’empêcher les mauritaniens résidents à l'étranger de voter aux élections, en raison de leur indépendance financière et de la difficulté de les influencer en les séduisant matériellement, a-t-il dit.



La diaspora mauritanienne représente un danger pour le pouvoir, si l’occasion lui est offerte d’exprimer sa voix, eu égard à l’éveil et l’autonomie de ses membres, a-t-il ajouté, évaluant ses électeurs à 500 milles votants.



Le nombre d’inscrits dans les bureaux de vote à l’étranger a atteint 20.457, soit l’ensemble des électeurs autorisés à voter au scrutin du 22 juin prochain.





http://essahraa.net/node/8203