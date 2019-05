CSA : marchÃ© dâ€™intrants de 10 millions Usd pour un holding suisse qui traÃ®ne des casseroles

Mauriweb - Un marché d’intrants pour une valeur de 10 millions de dollars américains a été attribué à un holding suisse du nom de Ameropa, tient-on de bonne source.



Le holding suisse qui est à sa seconde opération de livraison pour le compte du Commissariat à la sécurité alimentaire (Csa), après une première opération du genre en janvier 2019, devrait livrer au plus tard le 30 juin prochain une quantité de 19 750 tonnes d’urée et 7 800 tonnes d’engrais phosphatés DAP.



Ce marché porte sur deux lots (1 et 2) d’un marché en trois lots dont le dernier portant sur la fourniture de 260 000 litres de propanil et 65 000 litres de 2-4D aurait été déclaré infructueux.



Dirigé aujourd'hui par Jan Kadanik (photo) et fondé en 1948, Ameropa produit et commercialise des engrais et des céréales dans 31 pays dont beaucoup d'Afrique.



Ameropa, rappelle-t-on, traine des casseroles depuis 2016 avec la condamnation de sa filiale Nitrochem et deux de ses dirigeants dont son patron Andreas Zivy, reconnus coupables dans le versement d’un pot-de-vin de 1,5 million de dollars à un haut dignitaire libyen en 2007 (http://www.paradisfj.info/spip.php?article5293&lang=fr).













