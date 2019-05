Touche Pas Ã  Ma NationalitÃ© soutient la candidature de Birame Dah Abeid

L'Authentique - Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la cellule de communication de Birame Dah Abeid, candidat à la présidentielle de 2019, a évoqué le soutien que le mouvement Touche Pas à Ma Nationalité (TPMN) vient d’apporter au candidat susmentionné.



Cette annonce a été faite suite à une conférence de presse tenue par les deux parties, Birame Dah Abeid et le président de TPMN Abdoul Birane Wane, à l’hôtel Mauricenter de Nouakchott, jeudi 23 mai 2019. Voici la teneur du communiqué ayant sanctionné cette rencontre :



« L’élection présidentielle prévue pour le mois de juin 2019 en Mauritanie a suscité un vif intérêt au sein des populations aussi bien au niveau national qu’au niveau de la diaspora.



Compte tenu de l’enjeu que représentent ces élections, la direction de campagne du candidat Birame Dah Abeid et l’organisation des droits de l’homme Touche Pas à Ma Nationalité (TPMN), ont ensemble examiné et analysé la situation générale du pays pour en déterminer la magnitude.



Suite à leurs réflexions, ils sont parvenus à la conclusion que ces élections représentent une opportunité historique de changement fondamental pour une nouvelle Mauritanie, juste et égalitaire.



Après avoir considéré tous les candidats en lice, nous avons estimé que le candidat Birame Dah Abeid est le meilleur candidat pour réaliser ce changement tant attendu. C’est ainsi que la direction de la campagne du candidat Birame Dah Abeid et TPMN ont décidé de travailler collaborativement pour faire élire le candidat aux prochaines élections ».











