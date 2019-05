Un ressortissant marocain tuÃ© dans un accident sur la route de lâ€™Espoir

Tawary - Un homme de nationalité marocaine qui conduisait un camion en provenance du Mali pour Nouakchott a été tué, à l'aube du jeudi 23 mai, dans un accident sur la route de l’Espoir au niveau de la ville de Boutilimit, apprend-on d’une source.



C’est en voulant dépasser trois véhicules que son camion est entré en télescopage avec une voiture de marque Hilux qui venait de sens contraire, raconte notre source. Les deux véhicules roulaient en grande vitesse sur une route très étroite et en parfait état de délabrement.



Et le correspondant du site Tigeund, nous renseigne qu’un autre accident s’est produit au même moment entre Boutilimit et Aleg, sans donner plus de précisions.