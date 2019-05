Le dÃ©putÃ© idrissa Camara mobilise les populations de Guidimakha en faveur du prÃ©sident Ould Boubacar

Cellule Comm SMOB - Originaire du Village de Hassi Cheggar, dans la région de Guidimagha, l’honorable député Idrissa Camara effectue une tournée de sensibilisation et de mobilisation, dans sa région natale afin de gagner la confiance des populations, en faveur du président Sidi Mouhamed Ould Boubacar.



Chaque semaine, il se rend dans plusieurs villages pour s’entretenir avec les populations et les notables des villages, sur la nécessité et la pertinence de soutenir un candidat civil expérimenté et surtout qui a les mains propres, comme le président Sid Mouhamed Ould Boubacar dans les élections présidentielles de 2019.



Pour sortir la Mauritanie du gouffre économique, politique et social dans lequel il est plongé par une décennie de gouvernance catastrophique par le régime de Mouhamed Ould Abdel Aziz.



Le député du parti Tawassoul a débuté sa tourné par 12 villages de la Moughatta de Ould Yengé, suivis de 24 villages de la Moughatta de Ghabou. Il entame actuellement les villages de la Moughatta de Sellibaby.



Le député et fédéral du parti Tawassoul à Guidimagha tire un bilan positif de sa tournée, il se réjouit de l’adhésion populaire au discours et au programme du président Sidi Mouhamed Ould Boubabacar de la part des populations de sa région.



