Lâ€™argent de la SNIM est empochÃ© par les gros chats qui ne produisent pas, dit Biram

Alakhbar – Au moment où les employés de la SNIM ne trouvent pas de quoi nourrir leurs familles et s’exposent aux risques et aux maladies, les gains sont récoltés par les influents qui ne produisent pas, a affirmé le candidat à l’élection présidentielle du 22 juin prochain, Biram Ould Dah Ould Abeid.



Le candidat a tenu ces propos au cours d’une soirée organisée à son honneur, le vendredi 24 mai courant, dans la cité minière Zouerate. Les travailleurs ont tiré du sous-sol des fonds énormes, mais qui ont été empochés par « les gros chats », a-t-il dit.



Les employés et les leurs souffrent et n’ont même pas bénéficié, malgré les énormes sacrifices consentis pour la société, une station de traitement de l’eau, a-t-il ajouté.



Biram a inscrit sa candidature dans le cadre de sa volonté de reconstruire la Mauritanie, rappelant ne pas être de ces candidats qui tiennent des mensonges, promettant de servir le peuple et de défendre les citoyens.



