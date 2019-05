La Mauritanie classÃ©e 149e dans lâ€™indice mondial dâ€™ouverture Ã©conomique

Yabiladi - Selon l’indice mondial d’ouverture économique, établi le 17 mai par l’Institut Legatum, une organisation caritative éducative indépendante basée à Londres, la Mauritanie est l’un des pays les moins ouverts au commerce dans la région MENA.



Selon l’indice mondial de l’ouverture économique (Global Index of Economic Openness), qui classe la capacité commerciale de 156 pays, Nouakchott est se positionne à la 149ième place.



Non loin, le royaume du Maroc voisin (76e) occupe le premier rang en Afrique du Nord devançant ainsi ses voisins maghrébins : la Tunisie (87e), l’Egypte (102e), l’Algérie (26e), la Mauritanie (149e) ou encore la Libye (150e).



Rabat réussi ainsi à améliorer ses performances d’un point par rapport à l’année précédente ( 77e rang). Les Émirats arabes unis sont les premiers dans le monde arabe et 30e mondial dans cet indice.



Le classement des autres pays se présente comme suit : le Qatar (39e), Bahreïn (46e), le Sultanat d’Oman (53e), l’Arabie Saoudite (55e), la Jordanie (61e) et le Koweït (73e).



L’indice repose sur quatre facteurs principaux qui évaluent l’ouverture des pays au commerce.



L’indice mondial de l’ouverture économique a été créé avec le soutien de la Templeton World Charitable Foundation afin de classer «la capacité des pays à interagir avec le commerce national et international et à en tirer profit», rappellent ses rédacteurs.













