Mauritanie-EAU : Ã©viter la double imposition entre les deux pays

Saharamédias - La commission des affaires étrangères, issue de l’assemblée nationale, a examiné samedi le projet de loi excluant la double imposition entre les deux pays.



Une convention en ce sens avait été signée entre les deux pays à Nouakchott le 21 octobre 2015. Elle lutte par ailleurs contre la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et le capital. Dans son exposé devant la commission, le ministre de l’économie et des finances, Mokhtar O. Djay a évoqué les différents aspects de cette convention et en a souligné l’importance eu égard au développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.



Elle contribue par ailleurs, selon le ministre à l’amélioration du climat des affaires et favorise l’arrivée d’investisseurs dans le pays.













