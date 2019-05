Association des Anciens Militaires et RetraitÃ©s de lâ€™ArmÃ©e Nationale (AAMRAN) : Distribution de vivres

AAMRAN - Au tout début l’Association des Anciens Militaires et Retraités de l’Armée Nationale (AAMRAN) organisait un Ftour à l’intention de ses adhérents les plus précarisés.



La distribution de vivres aux personnes nécessiteuses sélectionnées par les différents bureaux dans leur zone d’évolution est une innovation entamée en 2015. Celle de ce 23 mai 2019 touche 160 bénéficiaires dont 120 pour les bureaux de moughataa de la Wilaya de Nouakchott et 40 pour ceux de l’intérieur.



Au cours de cette cérémonie a laquelle ont assiste plusieurs représentants notamment ceux du Ministère des Affaires Sociales, de la Famille et de l’Enfance ; de celui de la Défense Nationale, de l’Etat Major National, et de différentes entités administratives et privées ; le président de l’AAMRAN a souligné qu’a travers cette symbolique, l’association tient à manifester son souci permanent à l’amélioration des conditions de vie de ces anciens serviteurs de l’Etat sous drapeaux.



Poursuivant ses propos il dira aux récipiendaires qu’il espère que ce modeste geste pourra contribuer a l’allégement de leurs charges d’entretien familial en ce mois béni et que d’étape en étape l’AAMRAN puisse parvenir à donner d’avantage réponse à toutes les attentes.



Pour terminer il a souhaite une bonne fin de Ramadan et que les efforts de dévotion soient exaucés par Allah Soubhanehou wa Taallah.



PMF





































Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité