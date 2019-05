3Ã¨me mandat : Tiken Jah accuse les oppositions de ne pas prendre leurs responsabilitÃ©s

Bénin24 Télévision - Invité spécial de la radio française, l’Ivoirien Tiken Jah Fakoly a estimé que tous ceux qui font planer des doutes sur leurs départs du pouvoir, préparent forcément des choses.



«Tous ceux qui font planer le doute, ont d’autres intentions parce que le président Issouffou du Niger a été clair et net. Tout le monde sait aujourd’hui qu’il ne va pas se présenter. Moi, je le dis, et je l’ai dit au président Alpha Condé, que ce n’est pas une bonne idée, que les troisièmes mandats ne passeront pas en Afrique de l’ouest parce que la jeunesse s’est réveillée… Pour quelqu’un qui a lutté pour la démocratie, ce serait dommage de sortir par la petite porte», a asséné l’artiste chanteur, accusant les oppositions de ne pas prendre leurs responsabilités.



Selon lui, il faut cesser de boycotter les élections, éviter la politique de la chaise vide.



«Je pense que c’est un problème de génération aujourd’hui. Notre génération ne veut pas de 3e mandat. Il faut que ceux qui sont au pouvoir le sachent…», a mis en garde Tiken Jah, soulignant qu’il faut un «front des populations» dans certains pays.









