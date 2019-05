CommuniquÃ© des unions estudiantines des Ã©tudiants Mauritaniens Ã  lâ€™Ã©tranger

Abdel Nasser - En se basant sur la légitimité de l’affaire estudiantine, sur nos ultimes responsabilités envers nos publics estudiantins et dans l’objectif de bien conserver les acquis,



et en refusant catégoriquement la situation matérielle très critique de nos étudiants à l’étranger qui est un résultat évident des stratégies irrationnelles et illégales du ministère de l’enseignement supérieur visant à limiter au maximum voire suspendre les bourses bien méritées, vu cette situation confuse donc, les associations et les unions estudiantines soussignées ont pris les mesures suivantes :



1)Appeler les autorités à verser et distribuer les bourses le plutôt possible sans aucun retard supplémentaire surtout les tranches des listes publiées depuis le 23 du mois d’avril passé.



2) Dénoncer fermement les critères injustes pour octroyer la bourse et notamment ceux de la CNB2, et appeler le MES à permettre aux représentants des étudiants de faire partie de la commission nationale des bourse.



3) Rappeler les autorités que nous sommes toujours et on le restera à jamais prêts à reprendre notre chemin syndical (les annonces, les manifestations, les sit-in au sein des ambassades) à tout prix tant que nos revendications ne sont pas prises en considération, un syndicalisme qui ne s’arrêtera jamais tant que ces autorités n’interagissent pas positivement avec nos attentes légitimes d’un système éducatif fiable et des services dignes de nos étudiants à l’intérieur et à l’extérieur.



Les Signataires :



-Union des étudiants et stagiaires Mauritaniens en Algérie, Ismail Mohamed Elmehdi



- Union des étudiants et stagiaires Mauritaniens au Maroc, Hamade souidale



- Union des étudiants Mauritaniens en Égypte, Ahmed Saleck



-Association des étudiants et stagiaires Mauritaniens à Tunis, Elhafedh Elmouhab



-Association des étudiants et stagiaires Mauritaniens à l’Alexandrie, Limam Ahmed Sidatt



-Association des étudiants et stagiaires Mauritaniens à Bizerte, Sid’Ahamed Choumad



-Association des étudiants et stagiaires Mauritaniens scientifiques et techniques, Mohamed Atigh Saleck



-Association des étudiants et stagiaires Mauritaniens à la faculté de médecine de Dakar, Cheikh Elghadi



-Association des étudiants et stagiaires Mauritaniens à Sousse, Mohamed Mohamed Taleb



-Association des étudiants et stagiaires Mauritaniens à l’école polytechnique de Dakar, Youssef Brahim Veten



-Association des étudiants et stagiaires Mauritaniens au sud Tunisien, Souleymane Athie.













