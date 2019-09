Ã‰changes autour dâ€™un IFTAR â€“Focus

Le Calame - Le vendredi 24 Mai 2019, Unis pour la Marche Nationale (UMAN) a convié, à l’hôtel Novotel, autour d’un Iftar-Focus un peu plus de 200 invités.



Ont pris part à cette rencontre avec des membres du Pôle de réflexion soutenant le candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Directeur National de la Campagne, M. Djibril Niang, le Coordinateur Général des initiatives de soutien, M. Habib Ould Hemet, la Directrice du Bureau de la Campagne Nationale des Femmes, Mme Aicha Vall Verges, le Directeur du Bureau de la Campagne Nationale de la Jeunesse, Yarba El Mane ainsi que la Conseillère en charge de la Diaspora, Oumel Vadli Sadegh.



Après la rupture du jeûne, le Président de UMAN, Mohamed Ould Ghaber, a pris la parole le premier pour remercier tous les convives de leur présence et pour féliciter UMAN pour son apport concret dans la bonne conduite de la campagne, en parallèle et coordination avec celle-ci.



Ensuite, Deddah Fadel, Chargé de Communication en appui d’UMAN a retracé le parcours déjà entamé du Pôle, notoirement la restitution de propositions au Candidat pour enrichir son programme, faisant suite à des ateliers de réflexion thématiques.



Il est aussi revenu sur les différents projets citoyens que le Pôle UMAN a menés à l’intérieur du pays ainsi que la grande mobilisation à l’étranger auprès de la diaspora mauritanienne pour faire gagner le candidat.



Enfin, le Directeur National de la Campagne, M. Djibril Niang, a conclu le dîner en remerciant vivement UMAN pour son appui structurant et innovant aux côtés de la campagne. Il a félicité au nom de toute la campagne les membres d’UMAN pour leur engagement de la première heure auprès du candidat de la majorité.



Pour rappel, Unis pour la Marche Nationale est un Pôle de réflexion qui a vu le jour en Mars dernier et a pour principal mission d’apporter un appui constructif au Candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Toute l’action d’UMAN vise à rassembler, dans l’inclusion et la bienveillance, tout cadre de l’Etat, jeune ou moins jeune, motivé et engagé pour un avenir plus serein pour le pays, et prêt à fournir une réflexion visant à nourrir le projet du candidat.









