Compte-rendu de rÃ©unions avec Mme Ba Coumba conseillÃ¨re chargÃ©e des relations extÃ©rieures du candidat Gazouani Ã  Paris

Kassataya - Durant son séjour en France, Madame Ba Coumba, conseillère chargée de relations extérieures du candidat Mohamed Ould Gazouani, s’est entretenue avec une délégation des ressortissants mauritaniens en France.



Cette rencontre ayant eu lieu ce samedi 25 mai 2019, était organisée en vue des élections présidentielles de 2019 en Mauritanie. Après les salutations et les mots de bienvenue, Mme Ba Coumba a défendu le choix porté sur le candidat Mohamed Ould Gazouani pour les prochaines élections présidentielles. Elle a souligné que la candidature de Mohamed Ould Gazouani ressort d’une démarche réfléchie pour le maintien de la stabilité du pays, la cohésion nationale et l’unité nationale.



Dans nos échanges constructifs, plusieurs points ont été abordés à savoir, la situation des ressortissants mauritaniens en Europe, la question de la double-nationalité, de l’enrôlement, du retour en Mauritanie des retraités et l’insertion des mauritaniens diplômés dans leur pays.



Mme Ba Coumba a écouté toutes nos doléances et a promis d’en informer le candidat Mohamed Ould Gazouani afin de trouver des réponses à ces questions.



Toutefois Madame Bâ Coumba a insisté, lors de la réunion, sur la nécessité d’élargir les concertations entamées par le Collectif de soutien en France et dans les autres pays occidentaux, de manière à renforcer sur le plan national la dynamique du candidat de la majorité présidentielle.



Ce fut aussi l’occasion, pour elle, de mettre un accent particulier sur les enjeux sociétaux, politiques et sécuritaires de cette élection.



Elle a souhaité que les ressortissants mauritaniens portent leur vote pour le candidat Mohamed Ould Gazouani afin que ce dernier puisse parachever les projets de développement initiés sous le mandat de Mr le Président Mohammed Ould Abdel Aziz.



Avant son départ, Mme Ba Coumba a aussi prévu des rencontres avec d’autres initiatives de soutien du candidat Mohamed Ould Gazouani.



Les ressortissants mauritaniens en France encouragent et félicitent Mme Ba Coumba pour sa disponibilité, son sens de l’écoute et l’accent qu’elle a mis sur l’intérêt général tout en mettant en avant l’intérêt de la Nation mauritanienne dans sa globalité.



Fait à Paris, le 26 mai 2019



(Reçu à Kassataya le 29 mai 2019)









