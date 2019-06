Election prÃ©sidentielle : For-Mauritania forme les chargÃ©s des opÃ©rations Ã©lectorales des six candidats

For-Mauritania - L'Observatoire For-Mauritania pour les Elections (For-Mauritania Election Watch) a lancé un programme massif de formation des chargés des opérations électorales au profit des six candidats aux élections présidentielles prévues en juin et juillet 2019.



La proposition a été adressée aux staffs des différentes campagnes pour organiser, dans leurs murs, des formations prodiguées par des formateurs de For-Mauritania. Pour joindre l'acte à l'intention, une première formation a, dors et déjà, été organisée aujourd'hui, mercredi 29 mai 2019, dans les locaux de la campagne du candidat Mohamed Sidi Maouloud.



Cette formation, qui a abordé entre autres points, les droits et devoirs des représentants des candidats, a mobilisé une trentaine de stagiaires et a pris toute l'après-midi.



For-Mauritania, organisation née en 2008 pour contribuer à rétablir la démocratie, a décidé d'investir le champ de l'éducation à la pratique de la démocratie par la diffusion de la culture du vote libre, conscient et réfléchi.



Elle a, pour cela, entrepris, suite au congrès tenu en janvier dernier à Nouakchott, de mettre en place deux observatoires, un pour les élections (celles qui arrivent mais aussi les autres qui viendront dans le futur) et le second pour la "Citoyenneté et les Libertés".



L'Organisation a pris le parti de ne soutenir aucun candidat en particulier tout en les incitant tous à avoir en tête l'intérêt du pays avant tout.



La Commission de communication



Nouakchott le 29 mai 2019



---

























Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité