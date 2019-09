La Garde nationale enfonce Ksar dans la crise et dÃ©croche son premier succÃ¨s

RIM Sport - Grâce à des réalisations d'Amadou M'bodj "Baboye" ( 39' & 79') , Nourdine Koné "Maurice" ( 64') et Abderahmane Sy (84') après son entrée, la Garde Nationale a décroché son premier succès de la saison, en infligeant une sévère correction (4-0) à l'ACS Ksar.



Les militaires qui couraient après leur première victoire, ont pu s'imposer avec la manière ce mardi 24 septembre, à l'occasion de la 4 ème journée de Super-D1. De leur côté, la mauvaise série continue pour les hommes du coach togolais Dossou Nukunu.



En effet, les ksarois enregistrent leur quatrième défaite en autant de matchs et restent lanterne rouge de la Super-D1, avec 0 pt (-12).



SD1M









