Nouadhibou: libÃ©ration des personnes accusÃ©es dâ€™avoir incendiÃ© des baraques appartenant Ã  Kenz Mining

Al-akhbar – Le tribunal de la capitale économique Nouadhibou a ordonné la mise en liberté des six personnes déferrées à la prisions centrale de la ville, le 12 septembre passé, après avoir mis le feu à des baraques appartenant à la société Kenz Mining à Chami.



Les personnes relâchées ont bénéficié d’une liberté provisoire, apprend-on.



La brigade de gendarmerie de Chami avait arrêté début septembre courant des jeunes, déferrés dans un premier temps devant la justice, laquelle, a ordonné un mandat de dépôt contre eux.



Par Al-akhbar,

Traduit de l'Arabe par Cridem











