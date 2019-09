Mauritanie : l'interdiction par lâ€™Islam de la vente des mÃ©dicaments falsifiÃ©s au cÅ“ur des sermons du vendredi

Journal du Cameroun - L’interdiction par l’Islam de la vente et de l’usage des médicaments falsifiés ou périmés a été le sujet unanime des khotba (sermon) de la prière du vendredi en Mauritanie, a-t-on constaté à Nouakchott.



La vente et l’usage de produits nocifs comme les médicaments ou produits alimentaires falsifiés ou périmés sont strictement interdits par l’Islam, a déclaré Hademine Ould Saleck, imam de la mosquée Ibn Abbass, la plus ancienne de Nouakchott.



De tels produits peuvent causer des maladies mortelles et, par conséquent, leur vente constitue un danger certain pour l’individu et la société, a martelé l’imam.



Le ministère des Affaires islamiques mauritanien avait adressé une lettre circulaire à tous les imams de mosquées agréées par son département dans le pays pour leur demander de prendre ce thème comme sujet de leur khotba, a-t-on appris de sources concordantes au sein du ministère.



Cette instruction est motivée par une demande parvenue dans ce sens de la direction de la lutte contre la fraude au ministère du Commerce.



La capitale Nouakchott avait connu, il y a quelque temps, une série de manifestations protestant contre la vente de médicaments falsifiés dans le pays.



APANEWS









