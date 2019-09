CNC : Le ministre de la santÃ© salue le travail de la mission du centre Roi Salman

Le Calame - Arrivée à Nouakchott, depuis le 20 septembre, la mission médicale saoudienne du centre du Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires, qui opère des patients indigents mauritaniens au centre national de cardiologie (CNC), en collaboration avec l’organisation internationale de secours et de développement de la ligue islamique mondiale en Mauritanie, a reçu, ce mercredi matin, la visite du ministre de la santé, Dr Nedhirou Hamed, accompagné de l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en Mauritanie.



Une occasion pour le ministre de constater sur le terrain le travail de cette Ong caritative.



Après l’accueil par le chef d’établissement, le Pr. Ahmed Eba El Welaty et un tour à la réanimation pour se rendre compte de l’état des malades opérés par la mission, le ministre a tenu une brève réunion avec la mission, l’ambassadeur saoudien et le staff du centre. Une occasion pour le ministre de saluer le travail de la mission médicale et se féliciter de la coopération entre le Royaume saoudien et la Mauritanie.



De l’avis des parties, le nombre d’actes réalisés par la mission est très satisfaisant. Le chef de la mission a profité de sa prise de parole pour remercier la direction du centre pour les dispositions prises en vue de faciliter la tâche à la mission, faisant savoir à l’occasion qu’une autre mission pourrait arriver à Nouakchott dans un bref délai.



Enfin, les deux parties se sont engagées à faire de sorte que cette coopération aille en se renforçant.



Arrivée en Mauritanie, le 20 septembre pour un séjour de plus d’une semaine, la mission du centre du Roi Salman, en collaboration avec le secours islamique saoudien, partenaire du centre national de cardiologie de Mauritanie se compose de 15 techniciens et 7 administrateurs.



Durant son séjour, elle réalisera avec les techniciens mauritaniens, entre 70 et 80 actes au profit des patients indigents suivis au CNC. Etant donné la cherté des coûts des actes de chirurgie cardiaque et interventionnelle, le centre national de cardiologie travaille à trouver des solutions permettant à cette catégorie de patients de se faire prendre en charge.



La mission du centre du Roi Salman offre, dans ce cadre, de bonnes perspectives pour le CNC et les patients mauritaniens, compte tenu de l’expertise et des moyens dont dispose cette Ong internationale, à travers le monde.









