Mauritanie : Ould Maouloud pointe une rupture injustifiÃ©e des contestataires du parti

Kassataya - La crise de l’UFP cristallise les inquiétudes des observateurs depuis quelques mois. Son président Ould Maouloud la principale cible des frondeurs est revenu dans une interview au journal Alakhbar sur les principales accusations de ses détracteurs dont la contestation a atteint des proportions alarmantes sous la forme d’une rupture injustifiée.



Le président de l’UFP ne minimise pas la crise qui secoue actuellement son parti même s’il est visé personnellement par les contestataires depuis la fin de la crise post-électorale.



Ould Maouloud n’a pas voulu répondre aux accusations très personnelles de la députée Khardiata Diallo et il n’est pas surpris que cette dissidence ait pris la forme d’une rupture injustifiée selon ses propres termes dans l’interview qu’il vient d’accorder au journal Alakhbar.



Le chef de l’UFP est sorti de sa réserve pour répondre aux attaques qui le rendent responsables des faibles résultats de la présidentielle.



Contrairement à ce que certains détracteurs pensent sa participation n’est pas dictée par une ambition personnelle mais c’est une volonté démocratique résultant du vote du conseil national favorable à 78 pour cent des voix et également c’est une réclamation de l’opposition démocratique à la suite de l’échec d’un candidat unique.



Ould Maouloud refuse de porter un bonnet d’âne que ses détracteurs veulent lui faire porter alors qu’il a déployé tous les efforts pour une bonne campagne. Autrement dit il n’est pas responsable des médiocres résultats.



Le président de l’UFP ne comprend pas que les contestataires soient allés très loin en ne venant plus aux instances et en bafouant les règles de la discipline du parti au point de s’attaquer à la direction.



Une crise ouverte qui s’est soldée finalement par l’exclusion d’un militant et la suspension de deux autres pour trois mois dont la 4ème vice-présidente qui ne reconnait pas ces sanctions et qualifie de mascarade le congrès de décembre prochain qui s’annonce décisif pour l’avenir du parti.



Cherif Kane









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité