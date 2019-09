Mauritanie : Arrestation dâ€™une centaine dâ€™immigrants clandestins Ã  Nouadhibou

Tawary - Différentes patrouilles des forces de sécurité mauritaniennes ont procédé, ce vendredi 27 septembre, en début d’après-midi, à l'arrestation de plus d'une centaines de personnes qui avaient planifié de se rendre en Europe par la mer de façon illégale, a-t-on appris de sources sécuritaires.



Beaucoup d’entre eux étaient déjà embraqués dans des pirogues avant d’être interceptés par des forces de sécurité. Tandis que d'autres ont été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient de se rendre en mer.



Les personnes arrêtées ont été transférées à la direction régionale de la sûreté de Dakhlet-Nouadhibou, la capitale économique du pays.



Le groupe comprend des mauritaniens et des étrangers, précise-t-on. Concertant le sort des personnes arrêtées, une source évoque l’expulsion des étrangers et les mauritaniens feront face à la loi.













