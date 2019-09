Expo Beijing 2019: CÃ©lÃ©bration mÃ©morable de la JournÃ©e nationale de la Mauritanie [PhotoReportage]

Commissariat aux Expositions de Mauritanie - Ce vendredi 27 septembre 2019, il était 14 heures 30', quand l'hymne national de notre pays a raisonné dans les gradins à ciel ouvert du théâtre Guirui de l'Exposition Internationale horticole de Pekin en République Populaire de Chine.



Ce moment solennel et émouvant qui se déroulait devant un parterre de plusieurs centaines de personnalités invitées et de visiteurs de l'exposition Beijing 2019, donnait le signal de lancement du programme de célébration de la journée nationale de la Mauritanie.



Après la diffusion des hymnes nationaux de la Mauritanie et celui du pays hôte, la Chine, une troupe artistique représentative de la diversité culturelle de notre pays a entamé sa prestation par la chanson patriotique, Mouritani ya Watani. Ce morceau choisi de leur répertoire a ému l'assistance, notamment les représentants de la diaspora mauritanienne vivant à Pekin.



Après cet intermède musical aux tonalités patriotiques, vint le moment des discours officiels.



Celui de la Mauritanie a été présenté par monsieur Ahmed Ould Bah, le Secrétaire Général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Monsieur Ould Bah s'est appesanti sur les "relations historiques d'amitié et de coopération qui lient la Chine et la Mauritanie depuis des lustres et qui demeurent indéfectibles, tout en se développant au fil des ans"...



La présence de la Mauritanie durant cette exposition en est une illustration parfaite. Le Secrétaire Général du ministère, a présenté par ailleurs ses vives félicitations aux organisateurs de cette exposition pour la qualité de leur production artistique et la scénographie de ce jardin du monde qu'ils ont si bien mis en œuvre à l'occasion de cette exposition internationale de Pekin.



Lui succédant au pupitre, monsieur Lin Bengwen, représentant du Commissaire Général de l'exposition Beijing 2019, a remercié la Mauritanie pour sa " brillante participation à cette exposition, notamment au plan architectural et des contenus de son pavillon, ainsi que son jardin, le jardin du désert, qui ont émerveillé nombre de ses visiteurs"..sans oublier, dit-il, la richesse culturelle de votre pays et le génie créateur de ses artisans...



Vint alors le moment traditionnel de l'échange de cadeaux entre les deux chefs de délégation...qui concluait la première partie du programme de cette journée aux couleurs de la Mauritanie.



C'est alors que tout ce beau monde se transporta en direction du pavillon de la Mauritanie, où l'attendait un buffet géant servi devant le jardin pour le public et dans l'enceinte du pavillon national pour les nombreux invités VIP.



Après la découverte du contenu du pavillon, la délégation officielle comprenant plusieurs ambassadeurs de pays frères et amis, invités par leur collègue mauritanien, son excellence, monsieur Abdellahi Ould Villaly, ambassadeur de la Mauritanie auprès de la République Populaire de Chine, ainsi que plusieurs Commissaires généraux de pavillons des pays africains et arabes, frères et amis, conviés par leur collègue mauritanien, monsieur Oumar Ould Abidine Sidi, les hôtes de marque se rassemblèrent autour d'un méchoui à la mauritanienne, ce qui est en soi un exploit dans ses terres lointaines des nôtres.



Le thé à la menthe servi à volonté a achevé de ravir les invités de marque, ainsi que nombre de visiteurs et curieux qui s'étaient invités à ce festin à la mauritanienne sans aucune restriction.



La longue chaine humaine qui s'est formée devant le buffet gratuit du pavillon mauritanien restera dans la mémoire collective de cette exposition, comme un acte de générosité exceptionnel...jamais vu dans les annales des expositions, selon plusieurs témoins de la scène.



