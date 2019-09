Chirac, un visionnaire et un grand humaniste (prÃ©sident Alliance franÃ§aise de Nouakchott)

AF de Nouakchott - Monsieur l'Ambassadeur,



J'ai appris ce matin le décès du Président Jacques Chirac.



Le Président Chirac était connu de tous pour son humanisme, pour son empathie, pour sa capacité exceptionnelle à se rapprocher des autres, fussent-ils très modestes. Il fut également un ami de la Mauritanie, reprenant en cela une tradition qui remonte au Général de Gaulle.



Sa visite à Atar, qui date du 5 septembre 1997 se fit par une après-midi pluvieuse, signe d'espérance et d'amitié retrouvée entre deux nations que tant de liens unissent.



Je n'oublie pas que le Président Chirac fut, deux décennies durant, un grand maire de Paris, et le Président fondateur de l'Association Internationale des maires francophones, et qu'il a beaucoup œuvré pour la coopération décentralisée, la réalisation de projets, l'échange des bonnes pratiques entre métropoles francophones.



Nous perdons avec le Président Chirac un homme énergique, un visionnaire, et un grand humaniste.



En cette occasion bien triste, Je vous prie, Excellence, de bien vouloir accepter mes condoléances émues à vous-même, à la famille du Président, à la France, et à tous ceux, citoyens du monde, qui voyaient dans le Président Chirac l'un des leurs.



Alliance Française de Nouakchott



Nouakchott, le 26 Septembre 2019



Le Président, Ahmed Hamza













