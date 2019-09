Vers le recrutement de plus de 5.000 nouveaux enseignants en Mauritanie

Apanews - Les autorités mauritaniennes ont annoncé le recrutement de plus de 5.000 nouveaux enseignants "dans le but de combler le déficit actuel" dans les écoles du pays.



Ce recrutement portera sur 5.030 éléments, dont 3.000 pour le fondamental et 2.030 pour le secondaire, qui constitueront une réserve d’enseignants et de professeurs éligibles pour être éventuellement déployés par les départements demandeurs, selon un communiqué conjoint des ministères chargé de l’enseignement, de la formation et de l’emploi en Mauritanie.



Il se fera sur la base d’un "test national de sélection de prestataires individuels de services d’enseignement", a indiqué le communiqué rendu public samedi à Nouakchott.



Ce dernier a expliqué que le test est ouvert aux jeunes diplômés mauritaniens, y compris les anciens "contractuels".



Le secteur de l’enseignement en Mauritanie est régulièrement critiqué pour la faiblesse des niveaux des élèves et le manque d’effectifs de personnels enseignants, aggravé par l’absentéisme.



De leur côté, les enseignants se plaignent souvent de la faiblesse de leur traitement et des mauvaises conditions de travail dans lesquelles ils sont mis, notamment dans les zones reculées du pays.



Les nouvelles recrues bénéficieront d’un encadrement de proximité et de formations ciblées avant de commencer l’exercice de leurs fonctions, a signalé le communiqué conjoint.



Elles seront déployées dans toutes les régions de Mauritanie à l’exception de la capitale Nouakchott.



