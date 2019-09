Mauritanie: interception dâ€™une centaine de migrants Ã  Nouadhibou

Le360 Afrique - Plusieurs vagues de migrants en partance pour l’Europe ont été arrêtés vendredi après midi au large de la ville portuaire de Nouadhibou (située à 465 kilomètres au Nord de Nouakchott), rapporte l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement, citant une source sécuritaire.



Il s’agit de "vagues de migrants issus de différentes nationalités africaines, interpelés au cours des dernières 48 heures. Les concernés seront rapatriés vers leurs pays respectifs", précise l’AMI se référant à la même source.



Pour sa part, le site d’informations en ligne Sahara Médias signale "que les services de sécurité de Nouadhibou ont intercepté 125 migrants clandestins qui se préparaient à se rendre aux Iles Canaries.



Une cinquantaine de ces migrants a été arrêtée au niveau du Port Artisanale par les gardes côtes. La gendarmerie maritime a intercepté une quarantaine d’individus. L’interrogatoire de ces derniers a révélé que 30 autres migrants se préparaient à prendre la mer".



Parlant de l’identité des migrants la même source ajoute que "la majorité des personnes interpellées sont de nationalité mauritanienne, mais il y a aussi des sénégalais, des gambiens et des ivoiriens".



La Mauritanie et l’Espagne, porte d’entrée de l’Europe à travers l’archipel des Canaries, sont liées par un accord de lutte contre l’immigration clandestine depuis 2006.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya













