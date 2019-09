Aminatou Haidar, la Â« Ghandi du Sahara Occidental Â»

Euronews - On la surnomme la « Ghandi sahraouie ». Aminatou Haidar a reçu mercredi, avec trois autres lauréats, le prix Right Livelihood, qui se veut le « Nobel alternatif ».



Un prix dont elle espère qu'il braquera les projecteurs sur la situation du Sahara Occidental, une ancienne colonie espagnole, annexée par le Maroc en 1975. Depuis des décennies, Aminatou Haidar organise des manifestations en faveur de l'autodétermination, répertorie les cas de torture et a fait plusieurs grèves de la faim. Elle a aussi passé plusieurs années en prison.



« Les jeunes endurent au quotidien, dans leur chair, la répression, la torture, l'emprisonnement, les procès inéquitables, la marginalisation et la pauvreté, dit-elle. Cela fait partie de la stratégie politique du Maroc pour marginaliser les jeunes Sahraouis. Or pour que la jeunesse Sahraouie ne réponde pas de manière violence, il faut garantir ses droits les plus élémentaires. »



Si les Nations Unies ont reconnu le droit à l'autodétermination du Sahara Occidental, la communauté internationale reste muette sur la question et cette militante peine à faire entendre sa voix. Le prix devrait être remis le 4 décembre, à Stockholm, aux lauréats pouvant se déplacer.

















