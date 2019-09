Coupe UFOA 2019 : Le Burkina Faso sâ€™impose face Ã  la Mauritanie

Burkina24 - Les Étalons du Burkina se sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe de l’Union des fédérations ouest africaines (UFOA).



Opposés à la Mauritanie, les Etalons se sont imposés (1-1 ; 4-3) lors de la séance des tirs au but. Menés au score (1-0) en deuxième période, les Etalons ont réussi l’égalisation (1-1) grâce à Yannick Pougnogo (85e) sur penalty.



Il a fallu donc attendre la séance des tirs au but pendant laquelle le gardien Babayouré Sawadogo a qualifié les Etalons en arrêtant un tir. Cette compétition qui a débuté le 28 septembre prend fin avec la finale prévue le 13 octobre 2019.



Le Burkina Faso affrontera le 4 octobre prochain, le vainqueur du match entre le Ghana et la Gambie. Le Ghana a remporté la précédente édition en 2017.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité