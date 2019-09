Politique : des contacts pour une rencontre entre Ould Ghazwani et le prÃ©sident de Tawassoul (Sources)

Tawary - Des contacts ont été entamés dans le cadre d’une rencontre entre le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani et le leader du parti, le Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul-Opposition), Mohamed Mohamed Ould Seyid, ont rapporté des sources.



L’audience est prévue au courant de la semaine prochaine, dès le retour du président du parti, Tawassoul, d’un voyage à l’étranger. A noter que le Chef de l’institution de l’opposition démocratique est issu de Tawassoul que préside, Ould Seyid.



Dans les semaines passées, le président Ould Ghazwani s’est entretenu avec des présidents de partis politiques de la majorité et de l’opposition, des personnalités indépendantes et des responsables.



Nous rappelons que le président et le premier ministre avaient annoncé dans plusieurs occasions la disponibilité du gouvernement pour un dialogue et des concertations avec l’opposition.













