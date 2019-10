Rapport officiel : le port de Tanit a plutÃ´t coÃ»tÃ© 4 milliards Ouguiyas anciennes que 15 milliards

Taqadoumy – Le dernier Conseil des ministres organisé sous la Présidence de Ould Ghazouani avant son récent départ pour New York, afin de participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, a vu la présentation d’un exposé détaillé sur le port de Tanit, ont révélé des sources généralement bien informées.



Le coût du port n’a pas dépassé les 4 milliards ouguiyas anciennes, à la différence du montant annoncé par l’ex-gouvernement de Yahya Ould Hademine, qui avait parlé d’un financement de 15 milliards ouguiyas anciennes, a dévoilé ledit rapport officiel.



Le Président a demandé alors, toujours au cours de ce conclave gouvernemental de diligenter un audit pour savoir le sort des 11 autres milliards dont le rapport n’a pas trouvé de traces.



Le port de Tanit, relevant administrativement de la moughtaa de Bénichab, wilaya de l’Inchiri, se situe à 60 km au nord de Nouakchott.



Le port, est en mesure d’assurer l’accostage de 400 pirogues de petite et moyenne taille, avaient indiqué des sources officielles.



«Le Port de Tanit, qui englobe également une station de dessalement de l'eau de mer, un marché pour la commercialisation du poisson, une centrale électrique d'une capacité de 3000 KW et une fabrique de glace, est construit par une société chinoise Sino-hydro. L'enveloppe financière globale du projet, entièrement prise en charge sur le budget de l'Etat, est de l'ordre de 16 milliards d'ouguiya», rapportait l’AMI en 2015.



Par Taqadoumy,

Traduit de l’Arabe par Cridem













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité