La Diaspora Mauritanienne aux USA : lettre Ouverte Ã  son Excellence Mr Mohamed Cheikh El- Ghazouani

Nous, Diaspora Mauritanienne des Etats Unis, profondément soucieuse de l’avenir de notre pays, nous saisissons l’occasion que nous offre la 74 ème Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies pour attirer votre attention sur la situation préoccupante de notre pays, et prenons à témoin la communauté internationale.



Après la crise post- électorale, la confirmation des résultats des élections présidentielles 2019 par le conseil constitutionnel et votre investiture le 1er Août 2019, vous avez déclaré votre engagement -- pour l’unité nationale et votre volonté de représenter tous les Mauritaniens sans aucune forme de distinction.



De notre avis, pour traduire ces objectifs dans les faits, il y a une condition sine qua non qui est de reconnaître et de résoudre les problèmes auxquels les populations sont confrontées depuis plusieurs décennies, à savoir-- l’injustice sociale et économique, l’impunité, les violations des droits de l’homme, les pratiques discriminatoires et, la marginalisation et l’exclusion de la grande majorité des populations noires de la vie publique du pays. En conséquence, la réussite de votre mandat déprendra essentiellement de votre approche par rapport à ces questions fondamentales et de votre volonté politique à y trouver des solutions adéquates et définitives.



Les problèmes auxquels nous faisons référence sont loin d’être un secret. Ils sont largement connus aussi bien au niveau national qu’international pour avoir été régulièrement dénoncés par les victimes et les organisations de défense des droits de l’homme. Avant de présenter ces faits, nous demandons la libération immédiate et sans condition des neuf (9) ressortissants de Lexeiba arbitrairement arrêtés suite à la crise post- électorale et qui sont actuellement en détention à Kaedi.



Pour promouvoir la concorde et l’unité nationale conformément à l’engagement solennel que vous avez fait, vous devez traiter comme une urgence nationale les problèmes ci-après.



Amender la constitution pour refléter de manière juste la diversité culturelle, linguistique qui caractérise la dimension multiethnique et multiraciale de la société mauritanienne.



Apporter une solution satisfaisante et durable à la crise humanitaire engendrée par les tueries extrajudiciaires de 1990-1991, et mettre fin à l’impunité source d’injustice.



Organiser le retour des mauritaniens encore déportés au Sénégal et au Mali. Ceci doit se faire dans le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Appliquer avec vigueur les lois relatives à l’esclavage et protéger les activistes anti-esclavagistes contre la répression.



Résoudre sans délai la situation des Mauritaniens devenus apatrides dans leur propre pays. Aucun mauritanien ou aucune mauritanienne ne doit être privé (e) de nationalité à cause des barrières administratives délibérément créées.



Assurer la transparence des concours de recrutement à la fonction publique et aux écoles professionnelles. Les institutions qui constituent les symboles de l’état doivent refléter la diversité de la Mauritanie. Le récent scandale du recrutement de l’armée où tous les officiers sont issus d’une même communauté est hautement édifiant à ce propos. Pour appuyer ce point, voici quelques exemples additionnels. Sur les trente quatre (34) généraux de l’armée trente-deux (32) sont Beydane, seulement deux (2) Haratine, pas un seul Négro-africain n'y est inclu.



De même, il n'y a que trois Négro-africains sur les quinze gouverneurs de région, avec zéro représentant pour la communauté Haratine. Le même pattern est apparent au niveau des cinquante trois préfectures du pays. Les quarante huit (48) préfets sont tous issus de la communauté Beydane alors que les Harratine et les Négro-africains ne sont représentés que par quatre (4) et un (1), respectivement. Cette situation est autant plus préoccupante que les Haratine et les Négro-africains qui sont marginalisés représentent approximativement 80% de la population Mauritanienne, estimée environ á 4 million d’habitants.



Respecter la liberté de la presse et encourager la libération des médias. Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la transparence et la justesse des élections en garantissant à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et à ses démembrements ainsi qu'au Conseil Constitutionnel un caractère impartial et non partisan.



Instituer la double nationalité, et garantir le droit de vote á tous les mauritaniens de la Diaspora.



Mettre fin á la spoliation des terres et protéger les paysans contre l’invasion de l’agrobusiness.



Garantir une justice transparente et impartiale, et promouvoir un état de droits pour une Mauritanie juste et égalitaire.



Si vous montrez des évidences de bonne foi à résoudre ces problèmes, la Diaspora n’épargnera aucun effort pour contribuer à cette œuvre de construction nationale en vue d'assurer à tous les mauritaniens des conditions d’épanouissement réel sans aucune forme de discrimination.



En espérant que vous allez mettre votre mandat au service de la résolution des problèmes que nous avons énumérés ci-haut, nous réitérons notre engagement à mettre notre expérience et expertise au service de cette mission.



Salutations respectueuses,



New York le 25 Septembre



La Diaspora Mauritanienne aux USA

La Coordination,

CC Antonio Guterres, Secrétaire Généal. des Nations Unies Siege des Nations Unies, New York



