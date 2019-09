Mounir Chouiar choisit le Maroc au dÃ©triment de la Mauritanie

Bladi - Désormais présent sur la liste élargie du sélectionneur Vahid Halilhodzic, le jeune milieu de terrain de Dijon (20 ans), Mounir Chouiar, pourrait effectuer ses débuts avec les Lions de l’Atlas au mois d’octobre.



Tout comme les autres binationaux de l’effectif, il a préféré répondre à l’appel du sang. Pour la première fois, l’international maroco-franco-mauritanien, Mounir Chouiar (20 ans), pourrait porter le maillot des Lions de l’Atlas du Maroc à l’occasion des matchs amicaux face à la Libye le 11 octobre, et le Gabon quatre jours plus tard.



« Il fait partie de la liste élargie, on devrait être fixé rapidement sur ses intentions, mais on aimerait l’avoir avec nous », a confirmé à L’Équipe Vahid Halilhodzic, le sélectionneur du Maroc.



Né en France, d’un père mauritanien et d’une mère marocaine, l’ancien joueur du RC Lens (Ligue 2), qui a rejoint le DFCO lors du mercato estival a déjà joué pour la France dans la catégorie des moins de 16, 18, 19 et 20 ans.



Avec ses trois nationalités, Mounir Chouiar est donc éligible pour les trois sélections. Selon lequipe.fr, le Dijonnais a accepté de défendre le pays d’origine de sa mère, en dépit de la pression dont il est victime de la part de la Mauritanie.













