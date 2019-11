SM le Roi Mohammed VI fÃ©licite le prÃ©sident mauritanien Ã  lâ€™occasion de la fÃªte de lâ€™indÃ©pendance de son pays

Labass.net - Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime au président mauritanien, en Son nom et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et au peuple mauritanien frère, Ses sincères vœux avec davantage de progrès et de prospérité.



Tout en se réjouissant des liens fraternels, religieux et civilisationnels profonds qui unissent les deux peuples, et afin de renforcer les relations de solidarité et de coopération entre les deux pays, le Souverain réitère Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le chef de l’Etat mauritanien, en vue de hisser ces relations au rang des ambitions et aspirations des deux peuples frères.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité