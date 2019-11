Mauritanie - FÃªte de lâ€™indÃ©pendance : Ould Ghazouani prÃ©side la levÃ©e de couleurs

Al-akhbar - Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a présidé, ce jeudi, à Akjoujt (wilaya de l’Inchiri), la cérémonie de levée de couleurs dans le cadre de la commémoration du 59iéme anniversaire de l’indépendance nationale.



Dans son discours à l’occasion, le chef de l’Etat mauritanien a rendu hommage aux "héros de la résistance nationale, dans ses deux aspects culturel et armé, qui ont affronté l’occupant par le fusil et l’épée, la foi et la plume jusqu’à défaire son occupation militaire et son invasion culturelle".



Le président mauritanien a salué aussi l’ensemble des Forces armées et de sécurité, officiers, sous officiers et soldats "qui ont consenti d’énormes sacrifices pour la préservation de l’indépendance du pays, la défense de son intégrité territoriale et la sauvegarde du climat de paix et sécurité qui y prévaut en dépit des troubles qui caractérisent notre environnement régional ".



Mohamed Ould Ghazouani a par ailleurs remercié "tous ceux qui ont contribué, chacun en fonction de ses moyens et de ce qu’il a estimé être le plus approprié, dans la construction de notre Etat moderne pour atteindre son niveau actuel".









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité