28 novembre au KoweÃ¯t [PhotoReportage]

Mohamed Hanefi - Le pays a beaucoup perdu, en dédaignant l’impact que pouvait avoir sa diaspora sur son devenir. C’est ce que notre ambassadeur actuel au Koweït, son excellence Mohameden Ould Moctar ould Daddah a tout de suite compris en prenant ses fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république islamique de Mauritanie auprès de l’émirat du Koweït.



Epaulé par un fidèle premier secrétaire, Memine Ould Elbeyed, Mohameden a pris le taureau par les cornes, ne se laissant pas effrayer par la petite villa, enfouie au milieu d’habitations familiales et sur laquelle flottait timidement notre drapeau national.



Depuis de longue date, nous avons toujours été une ambassade ambulante, ignorée par Google-Mapp, à cause de son inconstance et la modestie de sa présence diplomatique.



Son excellence s’est de prime abord attelé à doter notre ambassade de locaux respectables et dignes d’un état dans la belle zone de Zahra.



Ce soir toute la communauté mauritanienne a été réunie sur invitation de son excellence, à l’occasion de notre fête nationale.



Le chic quartier de Zahra s’est paré dès la tombée de la nuit de couleurs typiquement mauritaniennes. Les boubous, les sandales et les turbans, formaient l’arrière-plan de cette scène qui réchauffait les cœurs et réconfortait les âmes.



Homme d’une modestie et d’une simplicité extraordinaire, Mohameden ould Moctar ould Daddah, prouvait par l’attention qu’il accordait aux différentes interventions de la communauté, que comme son père, le père de la nation, sa priorité était cette fameuse devise « construisons ensemble la patrie mauritanienne.».



Presque sans dire un seul mot il écoutait l’oreille tendue, chaque intervention.



Il absorbait les doléances, les remarques, les suggestions, et les plaintes avec l’attention de celui qui a l’intention de colmater les brèches, corriger les erreurs et soigner l’image de cette diaspora, qui tend le cou sans discontinuer, pour évaluer la place de ses soucis dans l’attention de ses autorités.



Son excellence écoutait et dans ses yeux, on pouvait lire la ferme volonté de ne pas laisser un seul problème en suspens.



Pendant de longues heures les expatriés mauritaniens au Koweït se sont relayés pour dessiner le tableau de longues années, où vivant loin de leur patrie, ils n’ont cessé d’espérer que leur pays se tourne de façon plus engagée dans les problèmes qui entravent leur séjour si lointain : Le renouvellement du passeport, qui oblige parfois toute une famille, ayant eu un nouveau-né à se déplacer vers la Mauritanie. Dépensant ainsi des centaines de milliers d’ouguiyas pour des billets et, qui auraient pu soutenir des proches au pays qui en ont grand besoin.



L’obtention de terrains, pour faciliter un logement après un retour au pays après des dizaines d’années d’absence.



Les relations entre la communauté et l’ambassade.



La facilitation des démarches pour postuler à un travail au Koweït etc…



Le président du bureau de la Jaliya, a brossé le tableau des activités de cette dernière. Quelques hauts cadres mauritaniens au Koweït ont dispensé quelques conseils pour renforcer l’efficacité de la communauté et renforcer son unité et sa cohésion.



Son excellence Memine ould Elbeyed a parlé des grandes lignes de l’action de notre ambassade au Koweït pour renforcer une coopération séculaire et solide entre les deux pays frères, avant que son excellence l’ambassadeur prenne la parole promettant de se pencher en collaboration avec les autorités compétentes de notre pays sur tous les problèmes posés.



Il conclut le débat disant : « Mon bureau vous est ouvert à tout moment ; et plus rapidement que le bureau, vous pouvez me contacter par téléphone à chaque instant.»



Puisse Allah accorder longue vie à notre nouvel ambassadeur qui a insufflé un notre nouvel ambassadeur, qui comme feu son père, nous a donné l’espoir qu’une certaine coopération entre le sommet et la base, constitue la meilleure condition pour un meilleur devenir de notre pays et la main du mauritanien dans la main du mauritanien sont l’outil invincible pour construire l’avenir.



Bonne fête de l’indépendance nationale pour le respectable staff de notre ambassade au Koweït. Bonne fête pour la Mauritanie.



Et bonne fête pour toutes les mauritaniennes et tous les mauritaniens, qui continuent à croire en la grandeur de cette nation et qui œuvrent pour que son nom occupent la place qui lui est due dans le concert des nations.



Mohamed Hanefi. Koweït.

































































