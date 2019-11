Pdt COVICIM : Novembre est un mois sombre pour la Mauritanie

Al-akhbar - « Le mois de novembre est une page sombre de l'histoire de la Mauritanie », a indiqué Bocar Lam Toro Kamara, président du Collectif des Orphelins des Victimes Civiles et Militaires 1986 à 1991 (COVICIM), lors d’une conférence presse tenue mardi à Nouakchott.



Selon le président du COVICIM, « 28 militaires négro-africains ont été pendus à Inal, la veille du 27 au 28 novembre 1990 pour la commémoration de l'indépendance de la Mauritanie, sous le Commandement de l'ancien chef de l'Etat Maouya Ould S’Ahmed Taya, sans compter les différentes tueries et tortures qui avaient eu lieu dans plusieurs camps militaires (Azlat, Jreiida ...) et fausses communes dans toute l'étendue du territoires national ».



Bocar Lam Toro Kamara a égalent distribué à la presse la « Liste des 28 militaires Négro-africains pendus dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990 à INAL.



01 - Sergent-chef Diallo Abdoulaye Demba



02 - Adjudant-chef Abdoulaye DJIGO



03 - 1ère classe Samba Oumar NDIAYE



04 - 1ère classe Ibrahima Demba DIALLO



05 - 1ère classe Mamadou Hamadi SY



06 - Sergent Mbodj Abdel Kader SY



07 - 1ère classe Samba Baba NDIAYE



08 - 2ème classe Oumar Demba DIxALLO



09 - 1ère classe Amadou Saïdou THIAM



10 - 1ère classe Mamadou Oumar SY



11 - 1ère classe Abdarahmane DIALLO



12 - Sergent DIALLO Demba Baba



13 - Soldat Mamadou Demba SY



14- Soldat Alassane Yero Sarr



15 - Caporal Amadou Mamadou BAH



16 - Sergent-chef Lam Toro CAMARA



17 - Sergent chef Souleymane Moussa BAH



18 - 2ème classe Oumar Kalidou THIAM



20 - Sergent Samba SALL



21 - 2ème classe Abdoulaye Beye DIALLO



22 - 1ère classe Cheikh Tidiane DIA



23 - 2ème classe Samba Bocar SOUMARE



24 - 1ère classe Moussa NGAÏDE



25 - 1ère classe Siradio LÔ



26 - 1ère classe Demba Oumar SY



27 - Sergent Adama Yero LY



28 - 2ème classe Samba Demba Coulibaly ».









