Le prÃ©sident mauritanien affirme que la mise en Å“uvre de ses programmes est lancÃ©e

Xinhuanet - Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a souligné mercredi soir que le lancement effectif de ses programmes est déjà engagé à un rythme accéléré.



Le chef de l'Etat, qui s'adressait à la nation à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays, a précisé que "globalement, la locomotive de mise en œuvre de notre programme a été lancée et je veillerai personnellement à ce qu'elle conserve le même rythme accéléré".



M. Ghazouani a rappelé qu'il s'est attaché, depuis son entrée au pouvoir, "à la consolidation de l'unité nationale par l'apaisement du climat politique général et l'instauration d'une atmosphère de confiance et d'ouverture".



Le président a relevé à ce propos qu'il a accueilli des personnalités de l'opposition politique, des anciens chefs d'Etat mauritaniens et des leaders d'opinion de toutes les communautés du pays "dans la perspective de raffermir l'unité nationale et le rapprochement entre toutes les composantes du peuple".



D'autre part, il a annoncé la création d'une délégation générale, sous la tutelle directe de la présidence de la République, en charge de "la gestion de l'ensemble des programmes et projets de lutte contre la pauvreté et la précarité".



Sur le plan économique, M. Ghazouani a indiqué que "des progrès importants ont été réalisés, notamment en termes de mobilisation des ressources financières pour le développement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et des ressources humaines".



Ancienne colonie française, la Mauritanie a acquis son indépendance le 28 novembre 1960.



Source: Agence de presse Xinhua









