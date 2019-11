DÃ©corÃ©s Ã  lâ€™occasion de la fÃªte de lâ€™indÃ©pendance

Sahara Médias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a décoré jeudi matin à Akjoujt différentes personnalités lors de la célébration du 59ème anniversaire de l’indépendance nationale.



Ont été faits officiers du mérite national



Colonel Saïdou Samba Dia attaché militaire à la délégation mauritanienne à New York Ristock Aldrich écrivain



Mohamed Zeine Abidine Cheikh Ahmed président de l’union nationale du patronat



Mohamed O. Ahmed Aïda secrétaire général du ministère de l’économie



Tall Ousmane secrétaire général du ministère du pétrole



M’Ayziza Mahfoud Kerbaly secrétaire générale du ministère de l’éducation



Mohamed Abdallahi Salem Ahmedoua secrétaire général du ministère de l’hydraulique



L’artiste défunt Sidaty O. Abba



M’Hamada Abdallahi Meïmou directeur général de l’administration territoriale au ministère de l’intérieur



Sidi Mohamed Gramabit inspecteur principal du gouvernement



Ahmed Salem Mouhamedou Khtour chargé de mission au commissariat aux droits de l’homme



Chevaliers du mérite national



Le défunt colonel Idoumou O ; Horma



Médecin colonel Mohamed Taleb Jiddou directeur adjoint de l’hôpital militaire



Commandant Ali Alwata chef de la sécurité rapprochée du président de la république



Limam O. Ebnou directeur général de la banque populaire de Mauritanie



Commissaire Mohamed O. Chneyderha directeur de la formation à la direction générale de la sûreté nationale



Mohamed Mahmoud Jafar Dhehbi directeur général de la société ISKAN



L’érudit Mohamed El Alem Mohamed El Agheb inspecteur des affaires islamiques



Sidi Ali Sidi Boubacar directeur général de l’exploitation des ressources halieutiques



Médaille de la reconnaissance nationale



Médecin commandant Moctar Sidi Ely Ahmedou chef de service à l’hôpital militaire



Capitaine Ba Mohamed Ghali chef de département au premier bureau



Inspectrice Salka Choumad cheffe de service à l’école nationale de police



Dr M’Bareck O. Houmeid coordinateur du programme de vaccination



Mintou Wehbine Sidi Messaoud cheffe département des ressources humaines à l’agence TEDAMOUN



Médaille d’honneur première classe



Professeur principal Ali Hamidou Sy chef de la cellule électricité



Adjudant-chef Ibrahima Tounkara chef section à la gendarmerie nationale



Adjudant Youba Eheymane sous-officier de renseignement



Aminetou Amar Daddah directrice du lycée d’Arafat II



Médaille d’honneur deuxième classe



Marieme mint Atiya Sid’Ahmed Ely hôpital militaire



Médaille d’honneur troisième classe



Moctar Mohamed Lemine Jeïlany professeur de l’enseignement supérieur



Aïssata Baïla Kane secrétaire au ministère du développement rural









