RIM Sport - Les Mourabitounes réintègrent le top 100 !



La sélection nationale de Mauritanie a gagné 6 places au classement FIFA, réactualisé ce jeudi 28 novembre. Les Mourabitounes sont passés du 105ème au 99ème rang mondial.



Sur le plan africain, le groupe de Corentin Martins est classé 22ème



FFRIM









