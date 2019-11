Mauritanie : une fÃªte nationale sous le signe de lâ€™UnitÃ© Ã  Akjoujt [VidÃ©o]

Tawary - Ce jeudi 28 Novembre, la cérémonie du 59e anniversaire de la fête nationale a été présidée, à Akjoujt, la capitale de l’Inchiri, située à 250 km au nord de Nouakchott par le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani.



Une cérémonie organisée sous le signe de l’unité du fait que trois anciens présidents du pays étaient attendus pour assister à cette fête en présence du chef de file de l’opposition, des présidents et leaders des partis de l’opposition et de la majorité, d'anciens Premiers ministres, et d’anciens membres des différentes équipes gouvernementales de l’ancien président. Parmi ce monde figuraient des représentants des centrales syndicales, d’organisations et d’institutions internationales.



La présence des membres du corps diplomatique a été aussi remarquée. Alors, les deux anciens présidents Mohamed Khouna Ould Haidalla et Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah ont fini par prendre une photo avec Ould Ghazwani.



Mais, le président sortant, M.Mohamed Ould Abdel Aziz était le grand absent de cette cérémonie. Une absence très remarquée et qui a suscité des interrogations dans les rangs des populations.



D’aucuns parlent d’un différend entre les deux hommes et qui a justifié le limogeage du patron de Compagnie de la sécurité présidentielle (CSP) ancien BASEP et son remplacement par un autre officier qui jusque-là était en service à la base de Jreida.



Le rappel à Nouakchott d’une vingtaine de véhicules de la CSP qui devaient assurer la sécurité de l’évènement vient concrétiser le brouillard qui vacille depuis des jours entre l’ancien président et le nouvel homme fort de Nouakchott, précise une source.



Selon des sources fiables, la sécurité de la cérémonie a été confiée à des éléments d’un détachement des forces spéciales venues d’Atar quelques heures seulement avant le début des festivités.



De l’avis d’un analyste politique, les prochaines heures édifieront l’opinion sur la ou les cause (s) de cette « crise» amicale.



