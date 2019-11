Des leaders de lâ€™UPR fidÃ¨les Ã  lâ€™ex prÃ©sident tiennent une confÃ©rence de presse

Alakhbar - Des leaders du parti de l’Union Pour la République (UPR) fidèles à l’ex président mauritanien Mohamed Ould Aziz devront organiser une conférence de presse vendredi soir, 29 novembre courant.



La sortie médiatique attendue des soutiens de Ould Abdel Aziz au sein dudit parti se tiendra notamment en présence du président du Comité Directeur de gestion de l’UPR, Seyedna Ali Ould Mohamed Khouna.



La conférence de presse se déroulera dans l’un des hôtels de la capitale Nouakchott, apprend-on.



Traduit de l’Arabe par Cridem









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité