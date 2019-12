SILK AL QURAâ€™AN de KAEDI 2019 : Le rendez-vous est pris pour le 28 dÃ©cembre

Le Quotidien de Nouakchott - A un mois de la tenue de la 8ème édition du SILK AL QURA’AN de Kaédi, prévue le 28 décembre 2019 "HAKUNDE GURE", la campagne de sensibilisation et de collecte suit son petit bonhomme de chemin et les préparatifs vont bon train.



Après une évaluation du Comité restreint, une mission de sensibilisation a séjourné à Kaédi ces derniers jours et a rencontré les guides religieux qui ont donné leurs bénédictions et des recommandations. Cette mission a ensuite pris langue avec la population afin d’opérer les derniers réglages de l’organisation pratique de l’évènement.



Et, l’on s’achemine ainsi vers la ligne droite vers cet évènement religieux devenu traditionnel. Depuis son lancement en 2012, cet évènement religieux devenu un rendez-vous dans l’agenda, réuni annuellement (chaque dernier samedi du mois de décembre) de nombreuses personnes venues de toutes parts, des quatre coins du pays avec la bénédiction des érudits sous la direction éclairée du Mukadem Guidadho Koïta.



Initié par les ressortissants résidents de Kaédi et ceux de la diaspora qui entendent perpétuer une vieille tradition, ce SILK AL QURA’AN qui est apolitique, consiste à lire le Coran et à formuler des "DOUAS.



Par le passé, il réunissait de façon périodique et tournante les érudits, guides spirituels, religieux et notables à Kaédi, en vue de formuler des prières et des bénédictions, pour renforcer la solidarité communautaire, l’union de tous les musulmans et le rapprochement des familles.



Ces prières et bénédictions n’excluaient pas les ressortissants de Kaédi, où qu’ils se trouvent. Depuis la relance de ce SILK AL QUR’AAN de Kaédi, les guides religieux sous l’égide du doyen et Cheikh Guidadho Koïta ont ainsi exprimé vivement par la voix autorisée de Thierno Amadou Tidjane Thierno Mamadou Bocar Kane, le souhait de voir cet important évènement se reproduire chaque année (le dernier samedi du mois de décembre), à la même période (dans la matinée) et au même endroit (Hakundé guré – Débu nakha). Une opportunité que les organisateurs saisissent afin de perpétuer, cet évènement, devenu incontournable.



La Commission de Communication









