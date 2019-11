Mauritanie : vers la crÃ©ation dâ€™une agence de lutte contre la pauvretÃ© sur un fonds de 200 milliards dâ€™ouguiya MRO

Senalioune - Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a promis des budgets supplémentaires pour accélérer la lutte contre la pauvreté et une aide juridique gratuite pour les plus démunis, déclaration du discours du 59ème anniversaire de l’indépendance retransmis à la veille de la fête.



Une nouvelle agence nationale chargée de gérer les programmes de lutte contre la pauvreté sera mise en place « dans les prochains jours », a déclaré le président. Cette agence sera dotée d’un budget équivalent de 200 milliards d’ouguiya MRO, soit 527 millions d’euros sur cinq ans, a-t-il précisé.



Le chef de l’Etat a également annoncé que les plus démunis pourront bénéficier d’une « assistance juridique gratuite » prodiguée par des avocats rémunérés par l’Etat.



La création d’un conseil présidentiel pour assurer un suivi régulier et rigoureux des politiques et programmes sociaux dans toutes les régions du pays sera mise en place. Ajoute le Raîs.



Ce conseil permettra selon le président, de garantir « l’efficience et l’efficacité des politiques et programmes en matière de lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les disparités et d’assurer l’amélioration des services de base ».



A noter que même si la Mauritanie avait réalisé des progrès notables dans la lutte contre la pauvreté ces dernières années, les trois quarts de la population vivent dans un état de pauvreté multidimensionnelle ou dans un état proche.









