Al-akhbar - Les Forces de l'ordre ont interpelé, ce vendredi, trois étudiants de la Faculté des Sciences et Technique (FST) de l'Université de Nouakchott.



Les étudiants protestaient contre "une mesure restrictive" dans le système LMD qui "empêche quelques 500 étudiants de s'inscrire en troisième année parce qu’ils ont une matière non validée en première".