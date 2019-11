Mauritanie : Plusieurs nominations Ã  la Garde nationale

Al-akhbar - Le chef d état-major de la Garde Nationale de Mauritanie, le Général de Division Misgharou Ould Sidi, a procédé à plusieurs nominations ce vendredi :



Le colonel Ahmed Ould Tachfine a été nommé commandant du 15ème Groupement régional de la Garde nationale à Nouakchott. Le lieutenant-colonel Seïd Ould Bilal a été nommé conseiller du chef d'état-major de la Garde nationale.



Le lieutenant-colonel Cheghali Ould Sidi a été nommé conseiller du chef d'état-major de la Garde nationale.



Le lieutenant-colonel Lehbib Ould Othman a été nommé commandant du 2e Groupement d'escadron de défense et de combat à Kiffa.



Le lieutenant-colonel Ahmed Ould Aamine a été nommé commandant du Bureau de Commandement et des Services (GCS) de l'état-major de la Garde nationale.



Le lieutenant-colonel Boukhari Ould Bamba a été nommé commandant du 11ème Groupement régional de la Garde nationale à Kaédi.













